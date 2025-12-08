Zelensky afirma que gobierno ucraniano no tiene derecho “legal” ni “moral” de ceder territorio a Rusia

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este lunes que el gobierno de Ucrania no tiene el derecho “legal” ni “moral” de ceder territorios ucranianos a Rusia, una cuestión central de las negociaciones en curso del plan para terminar el conflicto impulsado por Estados Unidos.

“ ¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral ”, declaró el presidente en una rueda de prensa online.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El presidente ucraniano se reunió durante unas dos horas con los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Francia, después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió en Downing Street al mandatario ucraniano, al canciller alemán, Friedrich Merz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar hacia el fin de la guerra.

Los aliados de Zelenski se reunieron después de que representantes de Ucrania y Estados Unidos negociaran durante varios días en Miami, sin lograr un avance en las conversaciones.

Antes del inicio de la reunión de este lunes, Merz expresó su escepticismo sobre “algunos detalles” de las propuestas estadounidenses.

“Soy escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí”, declaró.

MÁS INFORMACIÓN: Trump reprocha a Zelensky no haber leído la propuesta de paz para Ucrania

Por su parte, Macron señaló que “el problema principal es lograr una convergencia” entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos.

Según el dirigente francés, esa convergencia sería necesaria “para finalizar estas negociaciones de paz e iniciar una nueva fase en las mejores condiciones para Ucrania, los europeos y la seguridad colectiva”.

En concordancia con Macron, el presidente ucraniano señaló que “hay ciertas cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, y otras sin Europa, y por eso debemos tomar decisiones importantes”.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 25 de noviembre que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está "muy cerca", aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos a Kiev. (AFP)