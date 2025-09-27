Volodymyr Zelensky ofrece una rueda de prensa en Kiev el 27 de septiembre de 2025. Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Volodymyr Zelensky ofrece una rueda de prensa en Kiev el 27 de septiembre de 2025. Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
/ TETIANA DZHAFAROVA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Zelensky afirma que si Rusia amenaza con un apagón en Kiev, habrá un apagón en Moscú
Resumen de la noticia por IA
Zelensky afirma que si Rusia amenaza con un apagón en Kiev, habrá un apagón en Moscú

Zelensky afirma que si Rusia amenaza con un apagón en Kiev, habrá un apagón en Moscú

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ucraniano, , afirmó que si Rusia amenaza todos los inviernos con , incluida la capital, Kiev, debe contar con que también se produzca un apagón en la capital rusa.

“Si Rusia marca como objetivo un apagón en Ucrania y plantea este objetivo este invierno en Ucrania, no estoy seguro de que nuestra respuesta y la de otros aliados tenga que ser diferente”, dijo en una rueda de prensa, en declaraciones citadas por el diario ucraniano ‘Ukrainska Pravda’.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Ucrania alerta sobre nueva táctica rusa de asaltos en grupos pequeños en frente oriental

“Si amenazan con un apagón, por ejemplo, en la capital de Ucrania, entonces el Kremlin debería saber que también habrá un apagón en la capital de Rusia”, advirtió y agregó que es importante en este sentido “no mostrar debilidad” ni “ser civilizado con los incivilizados”.

El presidente afirmó que abordó esta cuestión esta semana con su homólogo estadounidense, , cuando ambos se reunieron en los márgenes de la en Nueva York.

Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP Putin told Trump, whom he met August 15 in Alaska, of his readiness to meet Zelensky during a telephone call in a break from White House talks in Washington with European leaders, the person said on condition of anonymity. (Photo by Mandel NGAN and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP Putin told Trump, whom he met August 15 in Alaska, of his readiness to meet Zelensky during a telephone call in a break from White House talks in Washington with European leaders, the person said on condition of anonymity. (Photo by Mandel NGAN and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ MANDEL NGAN ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

En la rueda de prensa, Zelensky también informó de que hace un mes de fabricación estadounidense de Israel, que ha estado operando desde entonces.

“Recibiremos dos sistemas Patriot en otoño. No diré más sobre los Patriot”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC