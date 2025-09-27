Zelensky afirma que si Rusia amenaza con un apagón en Kiev, habrá un apagón en Moscú

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que si Rusia amenaza todos los inviernos con provocar cortes de suministro eléctrico en Ucrania, incluida la capital, Kiev, debe contar con que también se produzca un apagón en la capital rusa.

“Si Rusia marca como objetivo un apagón en Ucrania y plantea este objetivo este invierno en Ucrania, no estoy seguro de que nuestra respuesta y la de otros aliados tenga que ser diferente”, dijo en una rueda de prensa, en declaraciones citadas por el diario ucraniano ‘Ukrainska Pravda’.

“Si amenazan con un apagón, por ejemplo, en la capital de Ucrania, entonces el Kremlin debería saber que también habrá un apagón en la capital de Rusia”, advirtió y agregó que es importante en este sentido “no mostrar debilidad” ni “ser civilizado con los incivilizados”.

El presidente afirmó que abordó esta cuestión esta semana con su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando ambos se reunieron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP Putin told Trump, whom he met August 15 in Alaska, of his readiness to meet Zelensky during a telephone call in a break from White House talks in Washington with European leaders, the person said on condition of anonymity. (Photo by Mandel NGAN and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / MANDEL NGAN ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

En la rueda de prensa, Zelensky también informó de que hace un mes Ucrania ha recibido un sistema de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense de Israel, que ha estado operando desde entonces.

“Recibiremos dos sistemas Patriot en otoño. No diré más sobre los Patriot”, afirmó.