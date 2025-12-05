El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE/MICHAEL BUHOLZER
El Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE/MICHAEL BUHOLZER
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Zelensky agradece a Melania Trump su papel en retorno de Rusia de 7 niños ucranianos
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ucraniano, , dio este viernes las gracias al presidente de Estados Unidos, , y a la primera dama, Melania, por su papel en el retorno a su país de siete menores ucranianos de zonas del frente, los cuales estaban bajo custodia de las autoridades rusas.

“Gracias al presidente de EE.UU. y a la primera dama por su atención constante a este asunto importante”, dijo Zelensky en redes sociales, en un mensaje en el que agradeció también al Senado estadounidense que organizara esta semana un evento sobre los niños ucranianos que han terminado en manos de las autoridades rusas desde el comienzo de la invasión.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: El Kremlin niega haber rechazado el plan de paz de Trump para Ucrania

El presidente ucraniano agradeció asimismo su trabajo a todos los que hicieron posible el retorno de estos siete menores.

La primera dama de Estados Unidos, , anunció este jueves que sus gestiones habían hecho posible el retorno a Ucrania de estos siete menores, en el marco de una iniciativa en la que participa Washington para reunificar a menores separados de sus familiares por la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recorren el coro de la Capilla de St George, en el Castillo de Windsor, en Windsor, el 17 de septiembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recorren el coro de la Capilla de St George, en el Castillo de Windsor, en Windsor, el 17 de septiembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Kiev acusa a de haber trasladado a su territorio de forma forzosa a miles de menores ucranianos de zonas ocupadas en algún momento de la guerra por las fuerzas del Kremlin. Los rusos aseguran que los traslados son únicamente de menores provenientes de orfanatos o que no estaban a cargo de sus familias y que tienen como objetivo poner a salvo a estos niños.

La Corte Penal Internacional dictó en marzo de 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, , y contra su comisionada para la protección de la infancia, María Lvova-Belova, por su presunta implicación en la deportación de miles de menores ucranianos en violación de la ley internacional.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió el martes 2 de diciembre en el Kremlin al emisario estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del plan de Washington que busca poner fin a la guerra en Ucrania. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC