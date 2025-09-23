Zelensky agradece el giro de Trump sobre el territorio en disputa entre Ucrania y Rusia

Escucha la noticia
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció este martes durante una entrevista que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya dado un giro inesperado sobre su postura acerca del repartimiento territorial con Rusia en el marco del conflicto entre ambos países.
“Creo que él entiende por hoy que no podemos simplemente intercambiar territorios. No es justo. No es la realidad”, dijo Zelensky durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.
El mandatario ucraniano remachó con un “que Dios lo bendiga” su agradecimiento a Trump por el giro radical que protagonizó el mandatario estadounidense durante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) al instar a Ucrania a “luchar” hasta recuperar los territorios ocupados por Rusia, en una aparente ruptura con la línea de negociaciones de paz que había promovido durante agosto.
“(Ucrania) tiene un gran espíritu, cada vez más fuerte. Podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento para que Ucrania actúe”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Por su parte, Zelensky dijo que su relación con Trump ha mejorado, que mantienen llamadas constantes y agregó que posiblemente el viraje de Trump se deba a que Putin “le ha mentido en repetidas ocasiones”.
Una de las peticiones concretas que Zelensky emitió esta tarde a Trump es instar a India y a China a reafirmar su postura en apoyo a Ucrania.
Durante la entrevista, Zelensky fue cuestionado sobre el estado de las tropas de su Ejército tras 43 meses de guerra y el respondió que están en una “muy difícil posición”. “Estamos sobreviviendo, pero no podemos perder. No podemos perder. De lo contrario perderemos nuestra independencia”, agregó.
Finalmente, el líder de Kiev negó que no exista voluntad para realizar elecciones en su país, como le ha sido criticado, pero reafirmó que ese proceso no se podrá dar hasta que “exista un alto el fuego”.
