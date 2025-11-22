Zelensky al conmemorar víctimas del Holodomor: Rusia nunca será la dueña de nuestro hogar

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este sábado que “Rusia nunca será la dueña de nuestro hogar”, al conmemorar a las víctimas del Holodomor, una hambruna provocada por Moscú en 1932-1933, al tiempo que instó a la unidad en un momento en el que el país lucha contra el mismo enemigo y debe decidir si acepta un plan de paz que contemplaría la cesión de territorio a Rusia y una amnistía por los crímenes de guerra.

A las 16.00 hora local (14.00 GMT), los ucranianos encenderán velas para conmemorar a los millones de víctimas de la hambruna estalinista que se produjo una década después de que la mayor parte del país fuera ocupada y pasara a formar parte de la Unión Soviética.

Esa hambruna fue “uno de los crímenes más graves de la historia”, señaló el jefe de Estado ucraniano en sus redes sociales.

El gesto de encender velas, añadió Zelensky, demostrará “que los ucranianos no han olvidado y nunca perdonarán a Moscú por este genocidio”.

Según el Instituto Nacional de la Memoria de Ucrania, al menos 4,5 millones de ucranianos murieron mientras pueblos enteros eran bloqueados en lo que actualmente es reconocido como un genocidio por 28 países.

“Todos sabemos cómo y por qué millones de nuestros ciudadanos fueron condenados a morir de hambre, y cómo millones más nunca llegaron a nacer. Y una vez más nos estamos defendiendo contra Rusia, una Rusia que no ha cambiado y que, una vez más, trae muerte”, recalcó el mandatario.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asiste a una rueda de prensa conjunta con el presidente de Turquía tras su reunión en el Complejo Presidencial de Ankara el 19 de noviembre de 2025. Foto: Ozan KOSE / AFP / OZAN KOSE

“Debemos permanecer unidos en nuestra defensa, así como estamos unidos en la preservación de nuestra memoria nacional”, enfatizó.

“Defendimos Ucrania, la defendemos ahora y siempre la defenderemos. Porque este es nuestro único hogar. Y en nuestro hogar Rusia nunca será la dueña”, aseguró.

Los recuerdos del Holodomor resuenan especialmente en un momento en el que está sobre la mesa un plan de paz estadounidense de 28 puntos que contemplaría, según el medio estadounidense ABC, la cesión de territorio a Rusia y, en su apartado 26, que “todas las partes en este conflicto recibirán plena amnistía por sus acciones durante la guerra y acuerdan no formular exigencias o reclamaciones en el futuro”.