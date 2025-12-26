El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. (Foto de Genya SAVILOV / AFP)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. (Foto de Genya SAVILOV / AFP)
Zelensky anticipa reunión con Trump y dice que son posibles decisiones antes de Año Nuevo
Zelensky anticipa reunión con Trump y dice que son posibles decisiones antes de Año Nuevo

Zelensky anticipa reunión con Trump y dice que son posibles decisiones antes de Año Nuevo

El presidente ucraniano, , avanzó este viernes que puede producirse una reunión con el líder estadounidense, , “en un futuro cercano” y apuntó que antes de Año Nuevo se puede decidir “mucho”, en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania.

En Telegram, Zelensky escribió que fue informado por su jefe negociador, Rustem Umérov, de los contactos regulares que mantiene con los emisarios estadounidenses.

“No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump, en un futuro cercano”, comunicó el dirigente ucraniano.

“Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”, remató Zelensky su breve mensaje.

Según fuentes diplomáticas citadas por el medio ucraniano ‘Kyiv Post’, el presidente ucraniano tiene previsto viajar en los próximos días a Florida (EE.UU.) con la expectativa de mantener conversaciones con Trump en su residencia de Mar-a-Lago.

La visita podría producirse el próximo domingo, 28 de diciembre, “si todo va conforme a lo previsto”, dijo una de las fuentes a ‘Kyiv Post’.

Zelensky mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, y , con los que abordó algunas “nuevas ideas” sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

(FILES) (FILES) Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump participate in a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. President Donald Trump said October 13, 2025 he would host Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the White House later this week, after the Ukrainian leader said he was headed to Washington to meet with his US counterpart. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
(FILES) (FILES) Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump participate in a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. President Donald Trump said October 13, 2025 he would host Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the White House later this week, after the Ukrainian leader said he was headed to Washington to meet with his US counterpart. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN

“Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas. Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos”, dijo el jueves en un discurso a la población.

“Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas”, anticipó.

Esta semana Zelensky presentó por primera vez en detalle el , que incluye un pacto de no agresión y garantías de seguridad para Kiev.

Sin embargo, todavía hay cuestiones abiertas, como las concesiones territoriales que reclama Moscú o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)

