El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofrece una conferencia de prensa frente al Palacio Mariyinsky en Kiev, el 29 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa en Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Volodymyr Zelensky anuncia nuevos “ataques profundos” para contrarrestar la ofensiva rusa
El presidente ucraniano, , anunció este domingo “nuevos ataques profundos” para contrarrestar los esfuerzos ofensivos de las fuerzas invasoras rusas.

Continuaremos con nuestras operaciones tal y como son necesarias para la defensa de Ucrania. Las fuerzas armadas están preparadas. También están planeados nuevos ataques profundos”, dijo Zelensky en su cuenta de X tras un encuentro con el general Oleksandr Sirki.

Ucrania ha intensificado los ataques, según el presidente, contra la infraestructura energética rusa.

Según Zelensky, las unidades ucranianas siguen “cumpliendo las tareas asignadas en la región de Donetsk y destruyen metódicamente al ocupante”.

En todo el frente, tan solo en los primeros ocho meses de este año, los rusos han perdido más de 290.000 soldados, entre muertos y heridos graves. La mayoría de estas pérdidas se produjeron precisamente en la región de Donetsk, sin lograr ninguno de sus objetivos estratégicos. En ciertos sectores del frente, nuestras medidas de estabilización están en marcha”, añadió.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

