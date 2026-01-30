Zelensky anuncia que Ucrania se suma a la tregua energética rusa anunciada por Trump

Escuchar
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Sergey Dolzhenko

Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció este viernes que Ucrania se suma a la tregua de una semana en los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió en la víspera a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

