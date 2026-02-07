Zelensky asegura que tras Abu Dabi se mantienen diferencias sobre el Dombás y Zaporiyia

Escuchar
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE/SARAH MEYSSONNIER/ Archivo
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que el último encuentro en Abu Dabi entre negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se saldó sin acercamiento en lo relativo a la región oriental del Dombás, ocupada parcialmente por tropas rusas, ni en lo que respecta a la central nuclear de Zaporiyia.

