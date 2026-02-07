Zelensky avisa de posible acuerdo entre Rusia y Estados Unidos de 12 billones de dólares

Escuchar
Foto archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Foto archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que la inteligencia de su país le mostró un documento sobre un posible acuerdo de cooperación entre Rusia y Estados Unidos valorado en hasta 12 billones de dólares (unos 10,15 billones de euros).

