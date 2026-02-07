Zelensky avisa de posible acuerdo entre Rusia y Estados Unidos de 12 billones de dólares

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que la inteligencia de su país le mostró un documento sobre un posible acuerdo de cooperación entre Rusia y Estados Unidos valorado en hasta 12 billones de dólares (unos 10,15 billones de euros).
Zelensky señaló, en unas declaraciones recogidas este sábado por la agencia ucraniana ‘Ukrinform’, que los servicios de inteligencia de su país le mostraron un documento llamado “paquete Dimitriev” que recogía esas cifras.
El presidente ucraniano indicó además que, ante la eventualidad de dicho acuerdo, la legislación actual de Ucrania ha de ser respetada.
“Si hay algún acuerdo bilateral entre Rusia y Estados Unidos, los puntos que toquen a Ucrania no pueden contradecir la Constitución de Ucrania, las leyes de Ucrania y no deben discutirse sin Ucrania”, apuntó Zelensky.