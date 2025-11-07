Un piloto de la Brigada Predator de las fuerzas ucranianas se preparaba para lanzar un dron contras las fuerzas rusas en el frente de Pokrovsk, el pasado lunes. Foto: EFE/María Senovilla
Zelensky cifra en 314 el número de soldados rusos que han entrado en Pokrovsk
El presidente ucraniano, , dijo este viernes que el Ejército de su país ha establecido en 314 el número de que han conseguido entrar en la disputada ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.

“En la misma ciudad, en su interior, hay, según los datos de los militares, 314 rusos”, declaró Zelensky, según informa la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

La cifra parece contrastar con los partes oficiales rusos sobre la situación en la ciudad. Según dijo Moscú el jueves, en las 24 horas anteriores las fuerzas rusas habían tomado 64 edificios en Pokrovsk y sus alrededores.

PUEDES VER: Las tropas rusas toman otros 16 edificios en el bastión ucraniano de Kúpiansk

Zelensky explicó que las fuerzas rusas han intensificado su cerco desde fuera sobre la ciudad en los últimos días, llevando a cabo 220 ataques en solo 72 horas.

También este viernes, el durante el jueves en ese frente, que tendría como objetivo reducir el alto número de bajas.

El Ejército ucraniano también explicó que continúa tratando de localizar y eliminar a los centenares de soldados rusos que han conseguido entrar en la ciudad, muchos de ellos infiltrándose a través de las defensas ucranianas que la protegen.

Letrero en la entrada de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania. Foto: EFE/EPA/María Senovilla
Letrero en la entrada de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania. Foto: EFE/EPA/María Senovilla

Blogueros militares rusos y ucranianos discrepan sobre el grado de control que han logrado establecer los infiltrados rusos.

Mientras los rusos dan por ocupada buena parte de la ciudad, desde Kiev se mantiene que esas mismas zonas son escenario de combates en los que ninguno de los dos bandos ha llegado a imponerse.

sostiene además que las tropas de Kiev están prácticamente rodeadas en Pokrovsk.

reconoce grandes dificultades logísticas, pero niega cualquier bloqueo, si bien voces dentro y fuera de su Ejército han pedido que se evacúe la ciudad cuanto antes para evitar bajas o la captura masiva de soldados.

Gran parte de Ucrania se encontraba este miércoles 22 de octubre sin electricidad tras ataques rusos que dejaron al menos seis muertos, un día después de conocerse el aplazamiento de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. (AFP)

