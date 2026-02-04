Zelensky cifra en 55.000 el número oficial de soldados ucranianos muertos en esta guerra

Escuchar
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE//Sergey Dolzhenko

Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo este miércoles que el número oficial de soldados ucranianos muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55.000.

