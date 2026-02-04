Zelensky cifra en 55.000 el número oficial de soldados ucranianos muertos en esta guerra

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo este miércoles que el número oficial de soldados ucranianos muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55.000.

“En Ucrania, oficialmente, el número de soldados muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, asciende a 55.000”, declaró Zelensky en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2, en ucraniano traducida por la cadena al francés.

A esa cifra, el presidente ucraniano señaló que hay que añadir “un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas”.

A finales de enero, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó en un informe que entre 100.000 y 140.000 soldados ucranianos habían muerto desde febrero de 2022.

Zelensky subrayó que si Ucrania no detiene al presidente ruso, Vladimir Putin, este “invadirá Europa”. En caso de derrota de su país, “Rusia avanzará. Sus drones pueden operar en el interior de sus fronteras. El alcance de sus misiles es ilimitado. Atacarán por todas partes”, aseguró.

“Si perdemos nuestra independencia, si nos convertimos en parte de Rusia, sería una pérdida absolutamente monstruosa. Y estoy seguro de que no ocurrirá”, declaró el presidente ucraniano, quien espera que la paz se logre en menos de un año.

Zelensky, quien confesó que después de cuatro años de guerra ya se ha “acostumbrado al miedo” y al hecho de que Rusia haya intentado eliminarle “varias veces”, acusó a Moscu de estar usando el frío “como arma” contra Ucrania para obligarla a aceptar “un ultimátum” en las negociaciones en curso en Abu Dabi.

El lugar del ataque con drones rusos contra un edificio residencial en Kiev, Ucrania, el 3 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/STRINGER / STRINGER

El frío como arma para imponer un “ultimátum”

“Rusia se aprovecha del frío. Claro que quiere infligir más sufrimiento a los ucranianos para que acepten lo que nuestros amigos estadounidenses llaman un ‘compromiso’. Pero, en realidad, es un ultimátum ruso. Los rusos no comprenden que cuanto más atacan a la población civil, cuanto más matan, cuanto más violan las reglas de la guerra, más alejan la posibilidad de un acuerdo entre Ucrania y Rusia”, manifestó durante la entrevista de veinte minutos.

El presidente ucraniano aseguró que Rusia “no ha conseguido ni una sola victoria” y que “necesita un respiro”.

“Rusia quiere que abandonemos todo el Donbás. Desde que comenzaron esta guerra, no han conseguido una sola victoria. Y los ucranianos somos perfectamente conscientes del precio que cada metro, cada kilómetro de este territorio le cuesta al ejército ruso. No cuentan las muertes. Conquistar el este de Ucrania les costará 800.000 cadáveres más. No resistirán tanto tiempo”, aseguró.

Y, sobre el contenido de las conversaciones en Abu Dabi, añadió: “Si hablamos de un conflicto congelado y mantenemos nuestras respectivas posiciones, eso ya es una gran concesión por nuestra parte. Los rusos necesitan un respiro. Si hablamos de una zona desmilitarizada, debemos tener el control de nuestra parte.

Para Kiev, abandonar todo el Donbás constituye una línea roja y exigen la creación de una zona desmilitarizada.

Putin solo teme a Trump, según Zelensky

En opinión de Zelensky, “Putin, no tiene miedo de los europeos, solo tiene miedo de (el estadounidense, Donald) Trump”.

“Estados Unidos tiene otras prioridades geopolíticas, pero deben comprender que Ucrania es un punto importante para la seguridad mundial”, subrayó.

El presidente ucraniano también abordó la reanudación del diálogo con Putin, a iniciativa de su homólogo francés, Emmanuel Macron, pero advirtió que “el interés de Putin es humillar a Europa”, por lo que señaló que la presión sobre el presidente ruso es “insuficiente”. Según él, cualquier diálogo “debe ser condicional”.