Zelensky condena ataque ruso con “más de 400 drones y unos 40 misiles” a sector energético

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó el ataque ruso contra Ucrania de la noche del viernes a este sábado en el que las fuerzas de Rusia emplearon, según el jefe de Estado del país invadido, “más de 400 drones y unos 40 misiles” dirigidos principalmente contra el sector eléctrico.

“Más de 400 drones y unos 40 misiles de varios tipos se usaron en este ataque. El principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución”, lamentó Zelensky en su cuenta de Telegram.

“En todas partes en las que la situación lo permite, el trabajo de rescate y reparación está teniendo lugar en los puntos del ataque ruso”, agregó el presidente ucraniano.

Zelensky reconoció “daños” en varias regiones ucranianas, como en Volonia, en el noroeste y fronteriza con Polonia, en Ivano-Frankovsk, también en el oeste y donde está la frontera con Rumanía, Leópolis, que también linda con el territorio polaco, y Rivne, colindante con Bielorrusia.

El presidente indicó que en Rivne, un bloque de apartamentos fue dañado por el ataque ruso, mientras que en la región de Vínnitsia, en el centro del país y fronteriza con Moldavia, concretamente en la ciudad de Ladizhin, drones rusos impactaron en un edificio administrativo.

“También hubo ataques en las regiones de Kiev y de Járkov”, precisó Zelensky, que indicó que Ucrania aún tenía activa sus defensas aéreas.

“Todos los días Rusia podría elegir diplomacia real, pero elige nuevamente los ataques. Es importante que todo el que apoya la negociación trilateral responda a esto”, afirmó el presidente ucraniano, en una alusión a los recientes esfuerzos negociadores a tres bandas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Trabajadores ucranianos reparan tuberías en un complejo de la central térmica de Darnytsia que resultó dañado por recientes ataques con misiles y drones rusos en Kiev, Ucrania. Foto: EFE/EPA/Stringer

“Moscú tiene que ser desprovista de poder presionar a Ucrania con meteorología fría”, abundó Zelensky, al aludir que los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, se producen en un momento en el que el frío marca la vida diaria de los ciudadanos del país invadido.

Para este sábado hay una temperatura mínima en Ucrania de hasta menos seis grados bajo cero en algunas ciudades.

Ante la persistencia de este tipo de ataques aéreos rusos contra la infraestructura energética ucraniana, Zelensky pidió más apoyo militar a sus socios internacionales.

“Necesitamos misiles para los Patriot, NASAMS y otros sistemas”, dijo, antes de agradecer a los socios de Kiev que entienden la situación del país y lo apoyan.