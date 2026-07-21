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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, gesticula durante su reunión con el primer ministro británico en el marco de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026. (Isabel Infantes / POOL / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, gesticula durante su reunión con el primer ministro británico en el marco de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026. (Isabel Infantes / POOL / AFP)
/ ISABEL INFANTES
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha condenado en sus redes sociales los últimos ataques rusos con bombas aéreas contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en los que han muerto al menos dos personas.

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