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Ucrania ataca instalaciones importantes en el territorio de Rusia. Foto: Captura de video/@ZelenskyyUa/X
Ucrania ataca instalaciones importantes en el territorio de Rusia. Foto: Captura de video/@ZelenskyyUa/X
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó este domingo dos ataques exitosos contra una instalación petrolera y una planta química en sendas regiones rusas limítrofes con la de Moscú.

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