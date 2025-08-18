Zelensky considera que Rusia no debería ser “premiada” por invadir Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, consideró este lunes que Rusia no debería ser “premiada” por su invasión, horas antes de un esperado encuentro en Washington con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y con varios líderes europeos.

En un mensaje en redes sociales, Zelensky escribió que el presidente ruso, Vladimir Putin, seguirá “matando” para “mantener la presión sobre Ucrania y Europa, y humillar los esfuerzos diplomáticos” enfocados a una salida del conflicto. “Rusia no debería ser premiada por su participación en esta guerra”, añadió.

Por otro lado, el presidente de Ucrania afirmó que todas las partes buscan un rápido fin de la guerra de Rusia en su país y pidió una paz duradera, al llegar a Washington el domingo por la noche para una reunión con el mandatario estadounidense.

“Todos compartimos un fuerte deseo de poner fin a esta guerra rápida y fiablemente”, publicó Zelensky en las redes sociales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), saluda al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a su llegada a la Casa Blanca el 28 de febrero de 2025 en Washington, DC.

Asimismo, Zelensky se reunirá también con los líderes europeos presentes en Washington antes de su encuentro con Donald Trump, anunció la Comisión Europea.

Se trata de una “reunión preparatoria” que se llevará a cabo antes de las sesiones con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, indicó el ejecutivo europeo en su agenda oficial.