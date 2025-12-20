El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Varsovia, Polonia, el 19 de diciembre de 2025. Foto: Sergei GAPON / AFP
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Varsovia, Polonia, el 19 de diciembre de 2025. Foto: Sergei GAPON / AFP
/ SERGEI GAPON
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Zelensky cree que solo EE.UU. puede persuadir a Rusia de poner fin a la guerra en Ucrania
Resumen de la noticia por IA
Zelensky cree que solo EE.UU. puede persuadir a Rusia de poner fin a la guerra en Ucrania

Zelensky cree que solo EE.UU. puede persuadir a Rusia de poner fin a la guerra en Ucrania

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ucraniano, , dijo el sábado que creía que solo Estados Unidos puede para que ponga fin a la guerra en Ucrania, al tiempo que diplomáticos se reunían en Miami para celebrar nuevas conversaciones entre Kiev y Moscú.

“Creo que esa fuerza existe en Estados Unidos y en el presidente [Donald] Trump. Y creo que no deberíamos buscar alternativas a Estados Unidos. La pregunta que se plantea con respecto a todas las alternativas es si serían capaces de hacerlo”, declaró Zelensky a la prensa.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
LEE TAMBIÉN: Volodymyr Zelensky afirma que Rusia se prepara para un nuevo “año de guerra” en Ucrania

El dirigente ucraniano consideró que Washington debería “ejercer un poco más de presión sobre Rusia” en vistas a detener el conflicto, iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

“Estados Unidos debe dejar claro que, si no hay vía diplomática, habrá presión total”, indicó ZelenskY, citando, por ejemplo, la posibilidad de suministrar más armas a Ucrania y ampliar las sanciones a toda la economía rusa.

El mandatario había afirmado previamente el sábado que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Por su parte, el emisario ruso Kirill Dmitriev anunció que iba de camino a Miami, donde ya se encuentran representantes ucranianos y europeos, además del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, que ejercen de mediadores.

No obstante, es improbable que Dmitriev converse directamente con los negociadores ucranianos y europeos, dada la distancia que aún existe entre ellos.

Ucrania cubre calles y carreteras con redes antidrones para proteger civiles y convoyes de los ataques rusos. Muchas de estas redes provienen de pescadores franceses, así como de donaciones desde Suecia y Dinamarca. En ciudades como Jersón, los drones atacan a personas y vehículos de forma constante. Una nueva defensa improvisada que ya está salvando vidas. #Ucrania #GuerraEnUcrania #DronesRusos #RedesAntidrones #Rusia #Francia #Jerson #ConflictoUcrania #NoticiasInternacionales #ShortsNoticias Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales Ucrania drones rusos redes antidrones guerra en Ucrania pescadores franceses donaciones a Ucrania Jersón Ucrania ataques con drones defensa civil Ucrania conflicto Rusia Ucrania

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC