Zelensky cree que solo EE.UU. puede persuadir a Rusia de poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado que creía que solo Estados Unidos puede persuadir a Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania, al tiempo que diplomáticos se reunían en Miami para celebrar nuevas conversaciones entre Kiev y Moscú.

“Creo que esa fuerza existe en Estados Unidos y en el presidente [Donald] Trump. Y creo que no deberíamos buscar alternativas a Estados Unidos. La pregunta que se plantea con respecto a todas las alternativas es si serían capaces de hacerlo”, declaró Zelensky a la prensa.

El dirigente ucraniano consideró que Washington debería “ejercer un poco más de presión sobre Rusia” en vistas a detener el conflicto, iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

“Estados Unidos debe dejar claro que, si no hay vía diplomática, habrá presión total”, indicó ZelenskY, citando, por ejemplo, la posibilidad de suministrar más armas a Ucrania y ampliar las sanciones a toda la economía rusa.

El mandatario había afirmado previamente el sábado que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Por su parte, el emisario ruso Kirill Dmitriev anunció que iba de camino a Miami, donde ya se encuentran representantes ucranianos y europeos, además del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, que ejercen de mediadores.

No obstante, es improbable que Dmitriev converse directamente con los negociadores ucranianos y europeos, dada la distancia que aún existe entre ellos.