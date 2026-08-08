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Resumen

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Un edificio en llamas tras los ataques con misiles balísticos rusos en la región de Kiev, el 8 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
Un edificio en llamas tras los ataques con misiles balísticos rusos en la región de Kiev, el 8 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
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Por Agencia EFE

En las 24 horas entre el viernes y sábado por la mañana, murieron en Ucrania 13 personas y 77 resultaron heridas en ataques de Rusia con drones y proyectiles balísticos, informó este sábado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante una visita a Belgrado.

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