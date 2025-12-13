Zelensky denuncia ataque ruso con más de 450 drones y 30 misiles contra Ucrania

Escucha la noticia
Zelensky denuncia ataque ruso con más de 450 drones y 30 misiles contra UcraniaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró este sábado que Rusia atacó el país con más de 450 drones suicidas y 30 misiles de distintos tipos la pasada noche, principalmente la región sureña de Odesa, pero también las de Dnipropetrovsk (este) y Cherkasi (centro).
LEE: Kast, el ultraderechista que podría convertirse en el primer pinochetista en La Moneda
“En total, el enemigo empleó más de 450 drones de ataque y 30 misiles de distintos tipos”, denunció el mandatario en un mensaje de Telegram.
Newsletter Vuelta al Mundo
El golpe principal volvió a dirigirse contra el sector energético ucraniano, especialmente en el sur y la región de Odesa.
En Odesa, donde al menos cuatro personas resultaron heridas, según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), el impacto en infraestructuras energéticas interrumpió en varias zonas el suministro de electricidad y de agua.
En total, más de una decena de instalaciones civiles han sido dañadas en todo el país en el ataque ruso, denunció el mandatario.
Miles de familias, dijo, permanecen ahora sin electricidad en las regiones de Kirovogrado (centro), Mykoláiv (sur), Odesa, Sumi (noreste), Járkov (este), Jersón (sur) y Cherníguiv (norte).
Rusia también atacó las regiones de Dnipropetrovsk y Cherkasi.
MÁS: Israel lanza un ataque en ciudad de Gaza pese a la tregua, supuestamente contra Hamás
“Es importante que ahora todos vean lo que está haciendo Rusia. Cada uno de sus actos de terror contra nuestra gente, todos los ataques, demuestran claramente que no se trata de poner fin a la guerra. Siguen queriendo destruir nuestro Estado y causar el mayor dolor posible a nuestra población”, lamentó Zelensky.
El jefe de Estado ucraniano volvió a pedir a sus socios el refuerzo de la defensa aérea y de las capacidades del Ejército en el frente, misiles de largo alcance y el aumento de la presión sobre Rusia para que “todos nuestros esfuerzos diplomáticos den resultados”.
TE PUEDE INTERESAR
- La odisea de María Corina Machado para escapar de Venezuela
- Chile se prepara para una segunda vuelta con Kast favorito y Jara en busca de nuevos votos
- ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 13 de diciembre
- Entre el lujo y la intimidación: Trump construye un fastuoso salón de baile y lanza un “salón de la vergüenza” para disciplinar a la prensa
- Influenza H3N2 suma casos en el hemisferio norte: ¿cuál es su estado y qué factores son claves para entender los contagios?
Contenido sugerido
Contenido GEC