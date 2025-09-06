El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP)
/ SERGEI SUPINSKY
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Zelensky denuncia que solo en una semana Rusia lanzó 1.300 drones y 900 bombas
Resumen de la noticia por IA
Zelensky denuncia que solo en una semana Rusia lanzó 1.300 drones y 900 bombas

Zelensky denuncia que solo en una semana Rusia lanzó 1.300 drones y 900 bombas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Ucrania, , denunció este sábado que Rusia ha lanzado desde principios de septiembre más de 1.300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta cincuenta misiles contra el país, pese a afirmar en público que está dispuesto a

En un mensaje en la red social X, Zelensky dijo que anoche, la infraestructura civil volvió a ser atacada por Rusia y que en total durante la primera semana de este mes los rusos atacaron las regiones de Cherníguiv, Járkov, Odesa, Jersón, Kiev, Zaporiyia, Dnipró, Kirovogrado, Jmelnitski, Zhitómir, Volinia, Ivano-Frankivsk, Rivne y Leópolis.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Zelensky responde a Putin: Él puede venir a Kiev a reunirse conmigo

“Las explosiones resonaron prácticamente en todas las regiones de Ucrania”, sentenció.

y busca convertir la diplomacia en una farsa absoluta. Y esto debe afrontarse con una respuesta unida: frente a los ataques y la destrucción, frente al desprecio por los esfuerzos diplomáticos y el diálogo civilizado”, sostuvo Zelensky.

Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP
Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP
/ ILYA PITALEV HANDOUT

Indicó que el presidente de EE.UU., , “tiene toda la razón” cuando afirma que se necesitan restricciones efectivas al comercio de petróleo y gas ruso para que la diplomacia vuelva a encarrilarse.

“Debemos reforzar la presión de las sanciones, aumentar el suministro de armas a Ucrania y garantizar que invasiones como esta no puedan repetirse en el futuro. Una paz duradera requiere garantías de seguridad reales y funcionales”, dijo sobre las negociaciones que mantiene con sus socios occidentales para un nuevo paquete de sanciones y el apoyo posterior a un alto el fuego para velar por su cumplimiento.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC