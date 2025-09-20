Zelensky denuncia un “ataque masivo” ruso con 40 misiles y 580 drones

Escucha la noticia
Zelensky denuncia un “ataque masivo” ruso con 40 misiles y 580 dronesResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció un “ataque masivo” ruso contra su país en la madrugada de este sábado, en la que Rusia empleó 40 misiles y 580 drones, y que dejó en la ciudad de Dnipró (centro) tres muertos.
“Ucrania estuvo bajo un ataque masivo durante la noche. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y unos 580 drones de varios tipos”, escribió Zelensky en su canal de Telegram.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Ucrania dice haber alcanzado con drones uno de las mayores refinerías rusas situada en la región de Leningrado
“El objetivo de nuestro enemigo fueron nuestras infraestructuras, áreas residenciales y empresas civiles”, señaló el presidente ucraniano, que aludió a que uno de los misiles rusos impactó en la ciudad de Dnipró un edificio residencial.
“Por ahora hay registradas docenas de heridos”, comentó Zelensky sobre ese ataque, en el que también hubo tres personas muertas.
“Cada uno de estos ataques no es una necesidad militar, sino una estrategia deliberada de Rusia de intimidar a civiles y la destrucción de nuestra infraestructura”, señaló Zelensky, que pidió una “respuesta internacional fuerte” ante este comportamiento ruso.
El jefe de Estado ucraniano también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las defensas antiaéreas de Ucrania con ayuda internacional y ampliar las sanciones contra Rusia.
TE PUEDE INTERESAR
- Drones ucranianos atacan zona industrial en los Urales, a 2.000 kilómetros de la frontera
- Zelensky ofrece a Sikorski entrenar a soldados polacos para derribar drones rusos
- Rusia derriba más de 220 drones ucranianos, nueve se dirigían a Moscú
- El Kremlin admite que hay una “pausa” en las negociaciones con Ucrania
Contenido sugerido
Contenido GEC