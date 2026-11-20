El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunció este viernes la supuesta utilización de misiles con munición de racimo por parte del Ejército ruso en el ataque masivo lanzado por las fuerzas del Kremlin esta madrugada contra infraestructuras energéticas y otros objetivos de la retaguardia ucraniana.

Las municiones de racimo están compuestas por muchas submuniciones que amplían el radio de destrucción. Rusia las había utilizado ya en otras ocasiones para incrementar los destrozos en las centrales y subestaciones eléctricas ucranianas que golpea con sus misiles y drones.

Zelensky acusó además a Rusia de lanzar ataques prácticamente consecutivos sobre los mismos objetivos para dificultar las tareas de los bomberos y las brigadas de reparación de las infraestructuras eléctricas.

“El Ministerio de Energía y los funcionarios del Gobierno han informado de todos los detalles de los ataques y de los recursos necesarios para las reparaciones. Los rusos también utilizaron misiles con ojivas de racimo”, escribió en X el presidente ucraniano.

Zelensky agregó que los rusos atacaron algunos objetivos con distintos grupos de misiles tan sólo 20 o 30 minutos después del primer ataque, provocando la pérdida de vidas humanas entre los trabajadores que mitigaban las consecuencias de los impactos iniciales.

Fotografía muestra llamas y humo saliendo de un edificio residencial tras un ataque ruso en Dnipro, Ucrania, el 20 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa. Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, al menos ocho personas murieron y más de 30 resultaron heridas en los ataques con misiles y drones rusos ocurridos durante la noche en Ucrania. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS

Según informó el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, tres trabajadores de la empresa municipal de suministro de agua corriente y suministro de aguas murieron esta madrugada en uno de esos ataques rusos que tuvo como objetivo una infraestructura de la compañía.

Una parte de Kiev está sin agua corriente debido a los ataques rusos al sistema energético ucraniano de hoy.

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