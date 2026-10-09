Los últimos bombardeos rusos en Ucrania causaron “daños considerables” en la red eléctrica nacional, lamentó el presidente Volodymyr Zelensky, que teme que se repita un duro invierno para la población.

“Lamentablemente, la red eléctrica y las instalaciones de transporte de electricidad tienen daños considerables. Los trabajos de reparación continúan día y noche”, indicó Zelensky en sus redes sociales.

Esta fotografía muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cantando el himno nacional de Ucrania. Foto: COMUNICADO DE PRENSA / SERVICIO DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE UCRANIA / AFP / HANDOUT

Ucrania teme revivir el escenario del invierno pasado, cuando Rusia bombardeó las instalaciones energéticas del país, dejando a millones de hogares sin calefacción ni electricidad.

En estos últimos días, los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas ucranianas han impuesto cortes eléctricos de urgencia en varias regiones.

Zelensky indicó que Kiev transmitirá a sus socios extranjeros información actualizada sobre sus necesidades en cuanto a “equipamientos energéticos” y de “defensa antiaérea”.

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El mandatario ucraniano también denunció retrasos en los “planes de resiliencia” destinados a proteger infraestructuras esenciales. Acusó en particular a la alcaldía de Kiev dirigida por Vitali Klitschko, con quien tiene una relación difícil.

Por su parte, el alcalde de Kiev dijo el jueves a la AFP que su administración está instalando un sistema de calefacción de emergencia y reservas de combustible, alimentos y agua potable para prepararse a posibles cortes prolongados este invierno.

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