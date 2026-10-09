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Resumen

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Residentes locales posan frente a su edificio residencial dañado tras un ataque ruso en Zaporiyia el 9 de octubre de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Daria Nazarova / AFP
Residentes locales posan frente a su edificio residencial dañado tras un ataque ruso en Zaporiyia el 9 de octubre de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Daria Nazarova / AFP
/ DARIA NAZAROVA
Por Agencia AFP

Los últimos bombardeos rusos en Ucrania causaron “daños considerables” en la red eléctrica nacional, lamentó el presidente Volodymyr Zelensky, que teme que se repita un duro invierno para la población.

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