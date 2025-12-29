El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habla durante una rueda de prensa tras las conversaciones mantenidas con Donald Trump, el 28 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habla durante una rueda de prensa tras las conversaciones mantenidas con Donald Trump, el 28 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Agencia EFE
Agencia EFE

Zelensky dice que está listo para reunirse con Putin tras su último encuentro con Trump
Zelensky dice que está listo para reunirse con Putin tras su último encuentro con Trump

Zelensky dice que está listo para reunirse con Putin tras su último encuentro con Trump

El presidente de Ucrania, , afirmó que está listo para reunirse con su homólogo ruso, , para abordar la paz en la guerra ruso-ucraniana tras el último encuentro del líder del país invadido por Rusia con el jefe de Estado estadounidense, .

“Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos”, dijo Zelensky en unas declaraciones recogidas por la agencia ‘Ukrinform’ este lunes, tras el encuentro de tres horas con Trump que mantuvo el presidente ucraniano el domingo en la residencia de Mar-a-Lago (Florida).

Zelensky también indicó, sin embargo, que Moscú debe ser coherente en lo que dice y hace su presidente, en vista de que Rusia mantiene sus ataques contra Ucrania.

PUEDES VER: Trump asegura que Ucrania tendrá “fuertes” garantías de seguridad en plan de paz par poner fin a la guerra

“Es importante que las acciones y las palabras del líder ruso coincidan”, comentó Zelensky, quien dijo que le parecía “un poco extraño” que Putin dijera a Trump que “quiere acabar la guerra”, pero, por otro lado, “comunica abiertamente en los medios, en todos sus mensajes, ”.

“Nos ataca con misiles, habla abiertamente de ello, se regocija por los resultados de la destrucción de infraestructuras civiles, da órdenes a sus generales sobre dónde ir, qué capturar, etcétera”, agregó Zelensky.

El presidente ucraniano hizo estas declaraciones después de su cita del domingo con Trump, donde ambos proyectaron un mensaje de avances hacia la paz, aunque no cerraron un pacto y tampoco resolvieron “cuestiones espinosas” pendientes.

El encuentro llegó después de una llamada entre Trump y Putin, y tras varias reuniones entre Zelensky y funcionarios del gobierno de Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dan la mano durante una rueda de prensa tras las conversaciones mantenidas en la residencia Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dan la mano durante una rueda de prensa tras las conversaciones mantenidas en la residencia Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON

Zelensky y Trump adelantaron que tanto Rusia como Ucrania acordaron crear “grupos de trabajo” compuestos por los principales colaboradores del presidente estadounidense para “en las próximas semanas”.

Sin embargo, no especificaron fechas para las reuniones de estos grupos, ni tampoco lugares.

“Mantuvimos una conversación significativa sobre todos los temas y valoramos mucho los avances que los equipos ucraniano y estadounidense han logrado en las últimas semanas”, señaló Zelensky sobre su reunión con Trump en su cuenta de Telegram en la noche del domingo.

“Ucrania está lista para la paz”, indicó Zelensky, tras apuntar que en Mar-a-Lago, entre otras cosas, se acordaron nuevas reuniones para esta semana entre responsables de sus equipos y la organización en Washington de una cita en enero en la que Trump recibirá a líderes europeos, incluidos representantes de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto reunirse el domingo 28 de diciembre en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener conversaciones sobre un alto el fuego con Rusia, informó Kiev el viernes. (AFP)

