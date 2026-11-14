El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que Estados Unidos le ha propuesto ceder territorio a cambio de la adhesión de su país a la OTAN y que Kiev negocia garantías de seguridad “concretas”.

“Los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’ Era la primera vez que se planteaba”, afirmó Zelensky a los periodistas el viernes con la condición de no publicar las declaraciones hasta el sábado.

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Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de su vecino: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas conjuntamente como el Donbás; y amplias zonas de las regiones meridionales de Zaporizhzhia y Kherson.

Moscú exige la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk, una condición que hasta ahora Kiev siempre había rechazado por considerar que dejaría al país expuesto a nuevos ataques rusos.

Según Zelensky, Ucrania debate “garantías de seguridad específicas por parte de la OTAN y la UE”.

Si los países occidentales las confirman, “entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué opina: ¿lo aceptamos o no? No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta”, dijo a los periodistas.

Desde hace varios días se desarrolla un intenso despliegue diplomático en torno a la guerra en Ucrania.

Los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, han encadenado esta semana varias reuniones en Abu Dabi con negociadores ucranianos y rusos, para después informar de estos intercambios a los países europeos.

A continuación, los emisarios de la Casa Blanca viajaron el jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de partir hacia Dublín, donde mantuvieron un encuentro con Zelensky.

Rusia propone revisar la arquitectura de seguridad de todo el continente, una idea que ha generado preocupación entre los europeos.

“Esto es peligroso porque, en mi opinión, son precisamente cosas como esta las que conducen a guerras o a escaladas”, dijo Zelensky a los periodistas.

“La verdadera seguridad en Europa son la UE y la OTAN. Eso es todo. No hay otra seguridad en Europa”, recalcó Zelensky.

En su opinión, los rusos “apuestan todo” a la campaña militar de este invierno boreal y para impedirlo pide al Congreso estadounidense que apruebe “sanciones y armas”.

Es “el tipo de motivación que Putin necesita” para iniciar una desescalada, sostuvo.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 20 de octubre que mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años, poco después que el ucraniano se reuniera en emisarios de EE.UU. tras acusar a Washington de retrasar entrega de misiles y luego agradecer el apoyo. (AFP)

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