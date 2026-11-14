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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronuncia un discurso ante el Parlamento danés en el castillo de Christiansborg, en Copenhague, el 11 de noviembre de 2026. (Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronuncia un discurso ante el Parlamento danés en el castillo de Christiansborg, en Copenhague, el 11 de noviembre de 2026. (Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP)
/ THOMAS TRAASDAHL
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que Estados Unidos le ha propuesto ceder territorio a cambio de la adhesión de su país a la OTAN y que Kiev negocia garantías de seguridad “concretas”.

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