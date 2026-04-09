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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pronuncia un discurso mientras preside una reunión del Congreso de Autoridades Locales y Regionales en Uzhhorod, al oeste de Ucrania, el 9 de abril de 2026. (EFE/EPA/IGOR TKACHENKO)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pronuncia un discurso mientras preside una reunión del Congreso de Autoridades Locales y Regionales en Uzhhorod, al oeste de Ucrania, el 9 de abril de 2026. (EFE/EPA/IGOR TKACHENKO)
/ IGOR TKACHENKO
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este jueves que Ucrania está lista para una tregua durante la Pascua ortodoxa, después de que el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, decidiera anunciar un alto el fuego para los próximos días 11 y 12 de abril.

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