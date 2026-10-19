Las tropas ucranianas están siendo obstaculizadas por una reducción de la velocidad en los sistemas de los satélites estadounidenses que usan en el campo de batalla para coordinar ataques de drones contra las fuerzas armadas rusas, dijo este lunes el presidente Volodymyr Zelensky.

Zelensky afirmó que las unidades en la primera línea reportaron que los equipos de Starshield “dejaron de funcionar a 130-160 kilómetros por hora en varios sectores del frente”.

Ucrania acusó la semana pasada a Estados Unidos de reducir deliberadamente la velocidad de este sistema satelital perteneciente a la empresa SpaceX de Elon Musk, después de que el presidente Donald Trump criticara los bombardeos ucranianos contra refinerías rusas.

Ucrania utiliza Starshield para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores y también usa Starlink para fines civiles.

Las autoridades ucranianas afirmaron la semana pasada que no pudieron advertirle a los civiles de ataques inminentes con misiles y drones hasta después de que esos proyectiles impactaran.

Zelensky también acusó el lunes a Estados Unidos de retrasar la entrega de misiles interceptores que su país necesita para resguardarse de los ataques rusos.

Aseguró a senadores estadounidenses que “el Pentágono está retrasando la entrega de misiles ya pagados” por países europeos para Ucrania.

Sostuvo que el lote “está a la espera de la firma de (Pete) Hegseth”, el secretario de Defensa estadounidense.

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Sus reclamos coinciden con las renovadas tensiones entre el líder ucraniano y Trump, quien el lunes aseguró que aceptaría una propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, de reunirse con él y el líder chino, Xi Jinping, para discutir la guerra en Ucrania.

“Yo sí lo haría”, declaró Trump cuando se le consultó sobre ese encuentro del que no participaría Zelensky.

La cita podría celebrarse durante la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

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