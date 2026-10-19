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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en el marco de una cumbre de la Unión Europea en la sede de la UE en Bruselas, el 16 de octubre de 2026. (Nicolas TUCAT / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en el marco de una cumbre de la Unión Europea en la sede de la UE en Bruselas, el 16 de octubre de 2026. (Nicolas TUCAT / AFP)
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia AFP

Las tropas ucranianas están siendo obstaculizadas por una reducción de la velocidad en los sistemas de los satélites estadounidenses que usan en el campo de batalla para coordinar ataques de drones contra las fuerzas armadas rusas, dijo este lunes el presidente Volodymyr Zelensky.

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