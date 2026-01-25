El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en Vilna, el 25 de enero de 2026. (Petras Malukas / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en Vilna, el 25 de enero de 2026. (Petras Malukas / AFP)
/ PETRAS MALUKAS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Zelensky dice que para acuerdo se necesita compromiso de todas las partes, incluido Estados Unidos
Resumen de la noticia por IA
Zelensky dice que para acuerdo se necesita compromiso de todas las partes, incluido Estados Unidos

Zelensky dice que para acuerdo se necesita compromiso de todas las partes, incluido Estados Unidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ucraniano, , afirmó este domingo en Vilna tras reunirse con sus homólogos lituano, Gitanas Nauseda, y polaco, Karol Nawrocki, que para avanzar hacia un fin de la guerra de agresión rusa en , es necesario que todas las partes, incluida , estén dispuestas a llegar a un acuerdo.

Sí, se trata de dos posturas fundamentales diferentes: la ucraniana y la rusa y los estadounidenses están tratando de encontrar un compromiso. Estamos dispuestos a comunicarnos en un formato trilateral. Estos son los primeros pasos para encontrar ese compromiso. Pero para llegar a un compromiso es necesario que todas las partes estén dispuestas a comprometerse. Por cierto, también la parte estadounidense”, dijo durante una rueda de prensa conjunta.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Rusia atacó Ucrania esta semana con más de 1.700 drones, 1.380 bombas aéreas y 69 misiles

Al mismo tiempo señaló que no iba a repetir su postura sobre la integridad territorial de Ucrania, “que hay que respetar”, instó.

Todos conocen nuestra postura. Luchamos por nuestro Estado, por lo que es nuestro. No estamos luchando en territorio de un país extranjero, por lo que me pregunto cuáles son las cuestiones que se nos pueden plantear”, añadió.

Zelensky hizo estas declaraciones tras reunirse con Nauseda y Nawrocki en el llamado formato del Triángulo de Lublin, en el que los tres presidentes hablaron sobre la situación energética en Ucrania y las necesidades en materia de defensa aérea.

Hoy hemos hablado sobre la energía en Ucrania, sobre cómo reforzarla, cómo apoyar aún más a los ucranianos, sobre la defensa antiaérea, sobre cómo podemos fortalecer Ucrania. Hemos acordado con Karol y Gitanas que nuestros equipos seguirán trabajando en los programas SAFE y PURL, que son muy importantes y nos ayudan mucho”, declaró Zelensky.

Previamente, Zelensky mantuvo una reunión bilateral con Nauseda y participó con los presidentes de Lituania y Polonia en los actos conmemorativos del 163º aniversario del Levantamiento de Enero contra el Imperio ruso.

VIDEO RECOMENDADO

Dos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano lanzados por Rusia en el período más frío del año han dado al traste con la ya precaria normalidad a la que se habían acostumbrado los habitantes de Kiev, que se ven obligados a salir de casa para trabajar, calentarse y cargar sus móviles al haberse agravado el déficit de suministro por los bombardeos. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC