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Resumen

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La explosión de un dron durante un ataque aéreo en Kiev el 11 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP).
La explosión de un dron durante un ataque aéreo en Kiev el 11 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP).
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este domingo que Rusia atacó una planta energética después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un “cese al fuego energético”.

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