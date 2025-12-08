El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al comienzo de su primera visita a la sede de la OTAN desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el 11 de octubre de 2023. (Foto de SIMON WOHLFAHRT / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al comienzo de su primera visita a la sede de la OTAN desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el 11 de octubre de 2023. (Foto de SIMON WOHLFAHRT / AFP).
/ SIMON WOHLFAHRT
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Zelensky dice que socios europeos mantienen una “postura común” sobre seguridad de Ucrania
Resumen de la noticia por IA
Zelensky dice que socios europeos mantienen una “postura común” sobre seguridad de Ucrania

Zelensky dice que socios europeos mantienen una “postura común” sobre seguridad de Ucrania

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ucraniano, , dijo este lunes que los socios europeos mantienen una “postura común” sobre la , tras reunirse en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania -conocidos en conjunto como el ‘E3’- para abordar el plan de paz impulsado por Estados Unidos.

Al término del encuentro de este lunes en Downing Street, Zelensky se mostró en la red social X “agradecido” all primer ministro británico, ; el presidente francés, , y el canciller alemán, , por organizar el encuentro y por sus “contribuciones personales” en el camino para alcanzar la paz.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“Hoy tuvimos una conversación detallada sobre nuestro trabajo diplomático conjunto con la parte estadounidense, alineamos una posición compartida sobre la importancia de las garantías de seguridad y reconstrucción y acordamos los próximos pasos”, escribió el presidente ucraniano en la publicación.

PUEDES VER: ¿Qué pasó con el nuevo sarcófago de acero de Chernobyl diseñado para 100 años y que ya no garantiza plena seguridad?

“Lo que es crucial hoy es la unidad entre Europa y Ucrania, así como la unidad entre Europa, Ucrania y los Estados Unidos”, agregó.

Del mismo modo, Zelensky mencionó que, paralelamente, también mantuvo una conversación aparte con los mandatarios del E3 sobre un “mayor apoyo” en materia de .

“Estoy agradecido a los líderes por su voluntad de estar con nuestro pueblo y ayudarnos en el camino para traer la paz más cerca”, concluyó el mandatario ucraniano.

Al comienzo de la reunión en Londres, Starmer enfatizó la necesidad de un acuerdo de paz justo y duradero para Ucrania, mientras que Macron hizo hincapié en las “cartas” que tienen frente a Rusia y Merz expresó cierto escepticismo sobre algunos “detalles” del plan de paz estadounidense, sin precisarlos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirige a los medios durante una conferencia de prensa con el Secretario General de la OTAN en la sede de la OTAN en Bruselas, el 17 de octubre de 2024. (Foto de François WALSCHAERTS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirige a los medios durante una conferencia de prensa con el Secretario General de la OTAN en la sede de la OTAN en Bruselas, el 17 de octubre de 2024. (Foto de François WALSCHAERTS / AFP)
/ FRANCOIS WALSCHAERTS

El domingo por la noche, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que a los negociadores de Zelensky les “encanta” el último plan, pero afirmó sentirse “un poco decepcionado” de que el presidente ucraniano “aún no haya leído la propuesta”.

Mientras, Zelensky señaló que sus negociadores le informarían y que “algunos temas solo se pueden abordar en persona”.

Al término de esta cita, el presidente ucraniano se dirigió a Bruselas para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, .

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió el martes 2 de diciembre en el Kremlin al emisario estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del plan de Washington que busca poner fin a la guerra en Ucrania. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC