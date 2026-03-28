Resumen

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Esta fotografía de archivo, muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dirigiéndose desde Kiev a los líderes de la UE a través de un enlace de video. Foto: Servicio de prensa presidencial de Ucrania / AFP
Esta fotografía de archivo, muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dirigiéndose desde Kiev a los líderes de la UE a través de un enlace de video. Foto: Servicio de prensa presidencial de Ucrania / AFP
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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este sábado que Ucrania se siente actualmente más mediadora en el proceso de negociación para poner fin a la guerra que una de las partes del conflicto, al tiempo que aseguró que Kiev trabaja para garantizar que las reuniones tengan lugar.

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