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Resumen

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en Catshuis, La Haya, Países Bajos, el 28 de octubre. Foto: EFE/EPA/REMOVAL OF WAAL
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en Catshuis, La Haya, Países Bajos, el 28 de octubre. Foto: EFE/EPA/REMOVAL OF WAAL
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este domingo que las Fuerzas de Defensa de Ucrania recuperaron en octubre más territorio del que los ocupantes rusos pudieron conquistar, además de infligir al enemigo bajas de personal sin precedentes.

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