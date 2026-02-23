Escuchar
Resumen

De izquierda a derecha. Los presidentes Vladímir Putin (Rusia) y Volodímir Zelenski (Ucrania). (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considera que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha empezado la III Guerra Mundial y que la única respuesta ante esto es una presión militar y económica para obligarlo a retirarse de Ucrania.

