El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy pronuncia un discurso en video desde su búnker en Kiev, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala. (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El dirigente ruso Vladimir Putin “no logró sus objetivos” de guerra ni “quebró a los ucranianos”, declaró este martes el presidente Volodymyr Zelensky, justo cuatro años después de que Rusia invadiera su país.

