Zelensky espera enviar el miércoles a EE.UU. una propuesta enmendada para terminar con la guerra

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó el martes que planea enviar a Estados Unidos “en un futuro próximo” las propuestas revisadas a su plan para poner fin a la guerra iniciada por la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, presiona a Kiev para que acepte un acuerdo propuesto por Washington. Los aliados de Ucrania criticaron el plan inicial por ser demasiado favorable a Rusia y, desde entonces, ha sido enmendado.

Tras una serie de encuentros con sus aliados europeos esta semana, Zelensky escribió en X que los “componentes ucranianos y europeos [del plan] están ahora más desarrollados, y estamos listos para presentarlos a nuestros socios en Estados Unidos”.

“En un futuro próximo, estaremos listos para enviar los documentos perfeccionados a Estados Unidos”, afirmó. El lunes dijo que las propuestas podían enviarse a Washington este mismo martes.

Trump acusó a Zelensky de ni siquiera haberse leído las propuestas presentadas por su administración y llegó incluso a decir que Kiev está “utilizando la guerra” para evitar convocar elecciones, en una entrevista publicada este martes por Politico.

“Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia”, dijo el presidente estadounidense. Las elecciones se pospusieron a raíz de la ley marcial impuesta por la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

Zekensky se reunió el lunes con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, y tuvo un encuentro el martes con el papa León XIV y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El encuentro entre Zelensky y el sumo pontífice tuvo lugar en la residencia papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma, donde León XIV “reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera”, indicó el Vaticano en un comunicado.