Zelensky espera obtener en la ONU apoyo de Trump a las garantías de seguridad a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, espera obtener en su visita de la próxima semana a Nueva York de su homólogo estadounidense, Donald Trump, un apoyo claro a las garantías de seguridad de posguerra para Ucrania que por ahora se han comprometido a ofrecer más de veinte países europeos.

“Hemos preparado el fundamento para las garantías de seguridad que está dispuesta a ofrecer Europa, contando con que EE.UU. se sume”, dijo Zelensky en un encuentro con periodistas en el que participó EFE al ser preguntado por lo que espera de la reunión que ha de mantener con Trump en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El presidente ucraniano hizo referencia a la reunión que mantuvieron esta semana Trump y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en la que ambos dirigentes trataron la cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania.

Zelensky agregó que tiene previsto celebrar numerosas reuniones bilaterales en Nueva York con líderes de distintos países, y dijo que espera recibir “señales” de todos sus aliados, incluido EE.UU.

Según el presidente, Kiev y sus aliados están cerca de llegar a un acuerdo para dotar a Ucrania de las garantías de seguridad que necesita.

Veintiséis aliados de Ucrania, fundamentalmente europeos, se comprometieron a principios de este mes a dotar al país de garantías de seguridad una vez termine esta guerra para evitar que Rusia vuelva a invadir su territorio.

Algunos de los países dispuestos a contribuir han supeditado su disponibilidad a enviar tropas a territorio ucraniano tras la guerra a que EE.UU. ofrezca un apoyo firme que podría pasar por dotar al contingente de cobertura aérea que refuerce la disuasión a Rusia.

Trump ha descartado enviar tropas a Ucrania y el presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que no aceptará el despliegue de soldados extranjeros en Ucrania.

Economía y cuestiones humanitarias

Además de las garantías de seguridad -sobre las que Ucrania y sus aliados europeos han mantenido intensos contactos a nivel tanto militar como civil-, Zelensky abordará en sus reuniones en Nueva York otros asuntos prioritarios para Kiev.

“Comercio, tecnología, defensa, el acuerdo de los minerales”, dijo en referencia al acuerdo firmado con EE.UU. por el que la parte estadounidense obtiene acceso privilegiado a los recursos naturales ucranianos a cambio de garantizar inversiones que contribuyan a la recuperación económica de Ucrania.

En los márgenes de la Asamblea General de la ONU se celebrará además una cumbre -a la que ya han confirmado asistencia 38 delegaciones de distintos países y organizaciones internacionales- para avanzar hacia el retorno a territorio bajo control de Kiev de los miles de menores ucranianos que han quedado en manos rusas tras el comienzo de la invasión.