Zelensky espera que países europeos desplieguen miles soldados en Ucrania tras alto el fuego

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró este viernes que los 26 países de la Coalición de Voluntarios que en la víspera manifestaron su disposición a enviar tropas para garantizar la seguridad de Ucrania se plantean enviar “miles” de soldados en caso de un alto el fuego o acuerdo de paz con Rusia.

Zelensky declinó dar más detalles sobre lo acordado por los países de la coalición, liderada por el Reino Unido, Francia y Alemania y que cuenta con más de treinta países, y explicó que no está decidida la cantidad de tropas que enviarán los gobiernos.

El jefe de Estado ucraniano afirmó además que la Coalición de Voluntarios ya tiene una idea “clara” del número de aviones y de personal que destinará a la protección aérea de Ucrania en caso de que se consume el despliegue de tropas, que en principio se ha planteado para garantizar, al término de esta guerra, que Rusia no vuelva a invadir a su vecino occidental.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró este mismo viernes que no aceptará el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania ni antes ni después del final de la guerra.

Putin afirmó que estas tropas serían consideradas un objetivo legítimo de llegar a desplegarse en Ucrania.

El presidente ucraniano hizo estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con quien se reunió en la ciudad ucraniana de Úzhgorod. Costa y Zelensky participan allí en un congreso de autoridades regionales.