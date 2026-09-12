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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Alexander KAZAKOV / Sergei SUPINSKY / AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Alexander KAZAKOV / Sergei SUPINSKY / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estaría dispuesto a reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre del G20 que se celebrará a mediados de diciembre en Miami (EE. UU.), según dijo desde Canadá en una entrevista con la cadena alemana DW.

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