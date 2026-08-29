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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, observa durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Estonia tras sus conversaciones en Kiev, el 25 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Sergei SUPINSKY / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, observa durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Estonia tras sus conversaciones en Kiev, el 25 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Sergei SUPINSKY / AFP)
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha encomendado al complejo industrial y de defensa del país la tarea de aumentar la producción de drones de largo alcance, para que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan lanzar hasta mil drones al día sobre el territorio de Rusia.

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