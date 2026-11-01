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Volodymyr Zelensky informa de ataque contra la industria de defensa rusa. Foto: X/ @ZelenskyyUa
Volodymyr Zelensky informa de ataque contra la industria de defensa rusa. Foto: X/ @ZelenskyyUa
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informó este domingo de ataques contra una planta de la industria de defensa rusa y contra activos de defensa aérea en la región de Rostov, en el sur de Rusia, por valor de unos 70 millones de dólares.

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