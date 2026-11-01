El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informó este domingo de ataques contra una planta de la industria de defensa rusa y contra activos de defensa aérea en la región de Rostov, en el sur de Rusia, por valor de unos 70 millones de dólares.

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Precisó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la planta química de Kamensk, una empresa de la industria de defensa rusa dedicada a la producción de misiles, así como un sistema de defensa aérea Pantsir-S2 y un vehículo de mando y control del sistema S-400 Triumf.

Zelensky dio las gracias al personal del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a otras unidades de las Fuerzas de Defensa por su precisión en esta operación.

Our long-range sanctions have targeted the Rostov region. The Kamensky Combine, a Russian defense industry enterprise involved in missile production, was hit. A Pantsir-S2 system and a command and staff vehicle of the S-400 Triumf system were also hit. The total value of the air defense assets struck is around $70 million. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine @ServiceSsu and other units of the Defense Forces for their accuracy! We are justly defending ourselves against Russian aggression and doing everything to reduce Russia’s capability to continue it. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2026

“Nos estamos defendiendo legítimamente de la agresión rusa y haciendo todo lo posible para reducir la capacidad de Rusia para continuarla”, subrayó en su mensaje en redes sociales.

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