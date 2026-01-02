Zelensky informa de ataque ruso con misiles sobre edificios en Járkov y con trece heridos

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este viernes que un ataque ruso con misiles sobre edificios residenciales de la ciudad oriental de Járkov ha causado trece heridos, según las autoridades locales.

“Un horrible ataque ruso sobre Járkov”, escribió Zelensky al aludir al bombardeo en Telegram, donde explicó que “dos misiles fueron disparados” para impactar en edificios residenciales y causar “un número de víctimas aún desconocido”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Rusia logró en 2025 su mayor avance territorial en Ucrania desde 2022

Las autoridades locales informaron de que en el ataque trece personas resultaron heridas, seis de las cuales fueron llevadas al hospital, incluida una mujer que se encontraba en estado grave.

“El enemigo golpeó un edificio residencial de cinco plantas en el distrito de Kiev de Járkov”, precisó en Telegram el jefe de la Administración Regional de Járkov, Oleg Siniegubov.

“El edificio quedó completamente destruido por el ataque, y se produjo un incendio. Ventanas y fachadas de los edificios de alrededor también quedaron dañados”, agregó Siniegubov, que confirmó los “daños considerables” de los que habló previamente el alcalde de Járkov, Igor Terejov.

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un bombardeo tras los ataques con drones rusos en el área de Kiev, Ucrania, el 6 de julio de 2025. (Foto de EFE/EPA/SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL ESTADO) / STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT

En su mensaje en Telgram, el presidente ucraniano señaló que los servicios de emergencia trabajan en las labores de asistencia en el lugar de los hechos y criticó a Rusia por atacar a civiles en su país.

“Desafortunadamente, este es exactamente el modo en que Rusia trata la vida y la gente, sigue matando, pese a todos los esfuerzos del mundo, especialmente de Estados Unidos, en el proceso diplomático”, comentó Zelensky, en alusión a las últimas reuniones mantenidas para promover el fin de la guerra ruso-ucraniana.

“Solo Rusia no quiere que esta guerra acabe y hace todo cada día para mantenerla”, añadió el jefe de Estado ucraniano, que en redes sociales añadió a su mensaje sobre el ataque fotos del lugar de los hechos en las que se puede observar la destrucción causada por los misiles rusos.