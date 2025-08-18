El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una imagen de archivo en Kiev. Foto: EFE/EPA/STR
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una imagen de archivo en Kiev. Foto: EFE/EPA/STR
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Zelensky insta a Trump a instaurar “la paz por la fuerza” contra Rusia
Resumen de la noticia por IA
Zelensky insta a Trump a instaurar “la paz por la fuerza” contra Rusia

Zelensky insta a Trump a instaurar “la paz por la fuerza” contra Rusia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ucraniano, , instó el lunes al mandatario estadounidense, , a instaurar “la paz por la fuerza” contra Rusia.

Utilizando el lenguaje del propio presidente estadounidense y antes de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, Zelensky sostuvo que “Rusia solo puede ser obligada a alcanzar la paz por la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump dice que Zelensky puede acabar guerra “casi de inmediato” si descarta Crimea y la OTAN

“Tenemos que hacer todo correctamente para que la paz se instaure”, escribió Zelensky en X. “Cuando se habla de paz para un país en Europa, significa paz para toda Europa”, añadió.

Previo a la reunión, Zelensky también declaró que se centraría en discutir la obtención de garantías de seguridad occidentales para su país.

“Tendremos tiempo para hablar sobre la arquitectura de las garantías de seguridad. Esto es, realmente, lo más importante”, dijo Zelensky en conversaciones con el , Keith Kellogg.

El mandatario ucraniano se reunió en la embajada ucraniana en Washington con líderes europeos que llegaron para mostrar apoyo, y luego se reunirá conjuntamente con Trump.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Yoan VALAT / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Yoan VALAT / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Trump, , ha estado presionando a Ucrania para que ceda territorio para poner fin a la invasión de Moscú.

Trump y se alineó así con la posición de Putin, aunque funcionarios estadounidenses y líderes occidentales afirman que están buscando otras formas de garantizar la seguridad de Ucrania.

Putin, en una breve aparición ante los medios con Trump, afirmó: “Naturalmente, también debe garantizarse la seguridad de Ucrania”, lo que generó especulaciones sobre algún arreglo.

y será recibido por Trump alrededor de las 17H00 GMT.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC