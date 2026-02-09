Escuchar
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Mariinskyi en Kiev el 5 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Sergei SUPINSKY / AFP)
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia AFP

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, defendió la noche del lunes el uso por parte del abanderado de su país, Vladislav Heraskevych, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 de un casco con fotos de los atletas muertos por Rusia.

Zelensky justificó uso de un casco con fotos de atletas de Ucrania muertos por Rusia

