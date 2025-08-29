Zelensky: la situación en el frente de Pokrovsk es ahora “la más seria”

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este viernes que ahora la situación en torno a Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, es “la más seria del frente” y advirtió de que Rusia ha concentrado 100.000 efectivos en la zona.

“La acumulación y concentración de fuerzas del enemigo era de 100.000 (efectivos) esta mañana. Están preparando en cualquier caso acciones ofensivas. Es importante que sepamos esto y tengamos la situación bajo control”, dijo Zelenski en un encuentro con la prensa, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

El presidente aseguró que, en la región nororiental de Sumi, los ucranianos están expulsando a las fuerzas invasoras, mientras que en Zaporiyia (sur) la situación se mantiene estable, aunque los rusos también están acumulando tropas.

Zelensky añadió que la situación en la región de Dnipropetrovsk (centro), cuyo límite administrativo los soldados rusos atravesaron hace poco, desde la vecina Donetsk, está bajo control.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Mientras tanto, el Estado Mayor del Ejército ucraniano registró 23 asaltos rusos en Pokrovsk entre el inicio de la jornada de hoy y las 16.00 horas (13.00 GMT), de un total de 56 combates que se produjeron en este periodo a lo largo de todo el frente.