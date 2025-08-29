Escucha la noticia
Zelensky: la situación en el frente de Pokrovsk es ahora “la más seria”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este viernes que ahora la situación en torno a Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, es “la más seria del frente” y advirtió de que Rusia ha concentrado 100.000 efectivos en la zona.
“La acumulación y concentración de fuerzas del enemigo era de 100.000 (efectivos) esta mañana. Están preparando en cualquier caso acciones ofensivas. Es importante que sepamos esto y tengamos la situación bajo control”, dijo Zelenski en un encuentro con la prensa, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Al menos tres muertos y 12 heridos por ataque ruso con misiles en Kiev
El presidente aseguró que, en la región nororiental de Sumi, los ucranianos están expulsando a las fuerzas invasoras, mientras que en Zaporiyia (sur) la situación se mantiene estable, aunque los rusos también están acumulando tropas.
Zelensky añadió que la situación en la región de Dnipropetrovsk (centro), cuyo límite administrativo los soldados rusos atravesaron hace poco, desde la vecina Donetsk, está bajo control.
Mientras tanto, el Estado Mayor del Ejército ucraniano registró 23 asaltos rusos en Pokrovsk entre el inicio de la jornada de hoy y las 16.00 horas (13.00 GMT), de un total de 56 combates que se produjeron en este periodo a lo largo de todo el frente.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Qué es el Donbás y por qué es clave para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania?
- La cifra de muertos por el ataque ruso a Kiev del jueves asciende a 23
- Donald Trump no está “contento” pero “tampoco sorprendido” por ataques rusos en Kiev
- Masivo bombardeo de Rusia contra Kiev deja al menos 19 muertos y socava los esfuerzos de paz
Contenido sugerido
Contenido GEC