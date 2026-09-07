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Resumen

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa, en el Palacio Mariinsky en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa, en el Palacio Mariinsky en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia AFP

Rusia indicó a los enviados del presidente Donald Trump que está dispuesta a iniciar negociaciones sobre la guerra en Ucrania, afirmó el mandatario de ese país, Volodymyr Zelensky, al medio estadounidense Axios, al mencionar una posible “desescalada” este invierno.

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