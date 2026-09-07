Rusia indicó a los enviados del presidente Donald Trump que está dispuesta a iniciar negociaciones sobre la guerra en Ucrania, afirmó el mandatario de ese país, Volodymyr Zelensky, al medio estadounidense Axios, al mencionar una posible “desescalada” este invierno.

El líder ruso, Vladimir Putin, “necesita a Trump” y no quiere “molestarlo”, sobre todo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos a principios de noviembre, opinó el presidente ucraniano en esa entrevista.

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En consecuencia, el Kremlin se ha mostrado “dispuesto a dialogar”, agregó, refiriéndose a lo que le aseguraron los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes visitaron sucesivamente Moscú y Kiev este fin de semana para reunirse con ambos mandatarios.

Entre las propuestas presentadas por Washington para iniciar un proceso de paz figura una posible “desescalada” antes o durante el invierno, señala Axios.

“Hay ideas relacionadas con la energía, los cereales, la electricidad, así como con el petróleo y el gas”, indicó Zelensky a ese medio.

Las infraestructuras relacionadas con estos distintos sectores son blanco específico de los ataques que ambos bandos lanzan a diario.

Rusia intensifica cada invierno sus ataques contra el sector energético ucraniano, lo que sume a la población de ese país en el frío y la oscuridad. También apunta al tráfico en el mar Negro, por donde transita la mayor parte de las exportaciones ucranianas de granos.

Por su parte, desde principios de año, Kiev ha multiplicado los ataques contra refinerías y terminales de gas y petróleo rusas, lo que ha provocado escasez de combustible y complicado las exportaciones rusas de hidrocarburos.

El lunes, Witkoff consideró que su gira había permitido lograr avances “significativos” con miras a la organización de diálogos tripartitos para poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa en febrero de 2022.

Trump se había hecho elegir en 2024, en particular con la promesa de entrar rápidamente en guerra en Ucrania, sin éxito hasta el momento.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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