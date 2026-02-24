Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta captura de video muestra el búnker del presidente ucraniano en Kiev, mientras Ucrania conmemora el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
Esta captura de video muestra el búnker del presidente ucraniano en Kiev, mientras Ucrania conmemora el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicó este martes un vídeo que muestra por primera vez el búnker donde se organizó la respuesta a la invasión rusa en 2022, hace exactamente cuatro años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.