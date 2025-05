El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró este viernes tras recibir en Kiev al ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, que ni Ankara ni Kiev han recibido de momento la lista de condiciones de Rusia para declarar el alto el fuego de al menos un mes que Ucraniana aspira a negociar el próximo lunes en Estambul.

Zelensky escribió en redes sociales tras reunirse con Fidan que pese a que la parte rusa aún no ha presentado el documento “que prometieron preparar justo después del intercambio” de mil prisioneros de cada bando que se hizo entre el viernes y el domingo de la semana pasada en virtud del único acuerdo que rusos y ucranianos alcanzaron en su primer contacto directo en tres años, celebrado el 16 de mayo en Estambul.

“Ucrania no ha recibido de ellos ningún documento. Turquía tampoco”, dijo Zelensky en redes sociales después de recibir a Fidan, que visita este viernes Kiev tras viajar recientemente a Moscú para hablar con ambas partes de las negociaciones para poner fin a la guerra, en las que Turquía está ejerciendo de anfitrión.

El presidente ucraniano, que no especificó si enviará emisarios a la reunión del lunes a Estambul en caso en que los rusos no envíen antes a Kiev sus condiciones, agregó que “para que no sea una reunión vacía” debe conocerse de antemano la agenda y que ambas partes puedan prepararse para los contenidos a negociar.

“Por desgracia, Rusia hace todo lo posible para que la próxima oportunidad de reunión no dé resultados”, dijo Zelensky.

Rusia propuso la reunión del 2 de junio en Estambul para presentar a la parte ucraniana sus condiciones para declarar el alto el fuego de al menos treinta días que pide Kiev.

Ucrania ha presentado a Moscú un documento con su posición y ha exigido sin éxito recibir la lista de condiciones rusas antes del encuentro, con la esperanza de que de la misma reunión pueda salir una tregua.

