Zelensky no cederá el Donbás y pide firmar acuerdo de seguridad con EE.UU. antes de la paz

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistió en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que pide quedarse con todo el Donbás para poner fin a la guerra.

También explicó que el acuerdo sobre las garantías de seguridad que pide a EE.UU. para que el Kremlin no vuelva a invadir debe firmarse antes de que se confirme el hipotético acuerdo de paz que acabe con el conflicto.

“Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk”, dijo Zelensky, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa celebrada en Kiev.

Donetsk está controlada en más de un 75 % por Rusia y forma junto a Lugansk, tomada casi por completo por el Kremlin, la región del Donbás que Moscú pide quedarse en su totalidad como condición innegociable para bajar las armas.

Zelensky volvió a mostrarse abierto a la posibilidad propuesta por EE.UU. de crear una zona libre económica sin presencia militar en la zona ahora bajo control de Kiev que exige Moscú, pero dejó claro que eso debe producirse sin que este territorio deje de ser ucraniano.

Sobre el orden en que pide que se firmen los distintos acuerdos para que termine el conflicto, Zelensky dijo que el que ha de garantizar que EE.UU. acudirá en ayuda de Kiev si Rusia vuelve a invadir su territorio debe firmarse antes que el resto.

“Se ha conseguido mucho, pero la gente necesita creer en este progreso, porque después de una guerra tan difícil hay poca confianza. Necesitamos algo con lo que poder contar. En este caso lo principal en lo que podemos contar son las garantías de seguridad”, afirmó el líder ucraniano.

Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

Según ha dicho repetidamente Zelensky, el documento -por el que EE.UU. ofrecería a Kiev garantías de seguridad inspiradas en el artículo 5 del Tratado de la OTAN, por el que los Estados miembros se comprometen a apoyar a cualquier país miembro atacado- está listo y sólo queda que se firme a nivel de presidentes y sea aprobado en el Congreso de EE.UU. para que sea vinculante.

El presidente ucraniano afirmó asimismo que cuenta con que EE.UU. presione a Rusia para que esta acepte el plan de 20 puntos negociado entre Washington y Kiev para que sirva de base para poner fin al conflicto.

Zelensky dijo además sobre la delegación enviada por Moscú a los contactos trilaterales entre rusos, ucranianos y estadounidenses que comenzaron a finales de la semana pasada en Emiratos y se espera que se reanuden allí el domingo que su composición demuestra una mayor voluntad de llegar a un acuerdo que en reuniones anteriores.

Rusia envió a Abu Dabi una delegación compuesta íntegramente por militares. En anteriores rondas de contactos el Kremlin había estado representado por figuras de perfil más político e ideológico que -según denunciaron negociadores ucranianos- presentaban sus argumentos históricos para justificar la guerra y llegaron a amenazar a integrantes de la delegación de Kiev.