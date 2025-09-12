Zelensky ofrece a Sikorski entrenar a soldados polacos para derribar drones rusos

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofreció este viernes en Kiev al ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, que el Ejército ucraniano entrene a soldados polacos y que ambos países formen un sistema de defensa común para protegerse de la amenaza rusa.

“Hemos hablado del ataque con drones rusos a Polonia. Ucrania está lista para compartir su experiencia, ayudar con entrenamiento a personal militar polaco y construir un sistema de defensa conjunto”, dijo Zelensky en sus redes sociales tras recibir a Sikorski.

Zelensky planteó la disponibilidad ucraniana para cooperar militarmente con Polonia después de que el país de Sikorski se viera obligado a abatir varios drones rusos el miércoles al entrar en su espacio aéreo una veintena de aparatos no tripulados lanzados por Rusia.

Ambos políticos también hablaron de posibles nuevas sanciones a Rusia, de producción conjunta de armamento y de las aspiraciones de Ucrania de entrar en la UE.

En particular, Zelensky y Sikorski abordaron la posibilidad de que el programa de financiación SAFE de la Unión Europea sea utilizado para la producción de drones interceptores.

El ejército polaco y los servicios de emergencia inspeccionan el lugar después de que un dron ruso dañara el techo de un edificio residencial en Wyryki, este de Polonia, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/WOJTEK JARGILO) / WOJTEK JARGILO

“Agradezco a Polonia su disponibilidad para que se haga realidad”, afirmó el presidente ucraniano.

Ucrania ha empezado a emplear este tipo de drones para abatir drones no tripulados rusos, y necesita expandir su utilización para hacer frente al número cada vez mayor de drones kamikaze que lanza Rusia.