Zelensky ordena extremar las precauciones ante el riesgo de un nuevo ataque masivo ruso en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, da una declaración de prensa en el palacio de residencia de Múnich, el 14 de febrero de 2026. (Michaela STACHE / AFP)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, da una declaración de prensa en el palacio de residencia de Múnich, el 14 de febrero de 2026. (Michaela STACHE / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ordenó este lunes a sus fuerzas armadas y a la empresa eléctrica nacional, Ukrenergo, que preparen de urgencia durante el día medidas adicionales de protección a las infraestructuras, después de que sus servicios de inteligencia le informaran de que Rusia prepara un nuevo ataque masivo contra Ucrania.

